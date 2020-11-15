В Донбассе украинские боевики пригнали бронетехнику в жилые районы. Фото: пресс-центр штаба ООС

Украинские боевики пригнали бронетехнику в жилые районы, оказавшиеся в зоне проведения операции объединенных сил. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

- За прошедшие сутки в зоне ответственности 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ выявлено размещение шести боевых машин пехоты, двух бронетранспортеров и одного многоцелевого транспортера-тягача в жилом районе Муратово. Также зафиксировано размещение одной боевой бронированной машины соединения вблизи Крымского, - говорится в сообщении.

Этот факт подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 14 ноября.

Размещение военной техники вблизи жилых домов является нарушением третьего пункта дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением в Донбассе.

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