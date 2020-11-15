Как Лиса Алиса из донецкого приюта «4 ЛАПКИ» новоселье справляла

Вот такой теремок теперь будет у Алисы. Фото: архив приюта "4 ЛАПКИ"

В свой собственный шикарный, просторный и удобный теремок- вольер переехала рыжая воспитанница приюта «4 ЛАПКИ» - лиса Алиса.

- Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет? – смеется руководитель приюта Ирина Волик.

Животное попало к ней после ДТП и шансов, что оно выживет, было мало. Но чудо все же случилось – Алиса начала идти на поправку. Из-за тяжелой операции, после полученных травм и длительного реабилитационного периода лисица долгое время находилась в стационаре.

- Да, у нее были свои собственные апартаменты, но этого всё равно мало для шустрой, быстролапой, молодой девицы, - рассказывает спасительница Алисы. - Собственно, она переехала в вольер, который в своё время обустраивался именно для лисы. Некоторое время в нём жила Матильда, наша енотовидная собака, но сейчас она вместе со своим новым другом Патриком (енотовидная собака –спинальник) переехали в тёплое крытое помещение. Так что, теперь в распоряжении нашей сказочной красотки Али большая площадь, своя «норка» и даже спортивные снаряды, чтобы малышка не скучала! Друзья, приезжайте к нам проведать наше рыжее чудо и не забудьте прихватить для неё гостинцы. Очень уж наша девчонка любит полакомиться мясом!

Кроме Алисы, в приюте постоянно проживают более 300 собак и все они ежедневно нуждаются в кормлении, уходе и лечении. Расходы на это немаленькие, а потому все, кто неравнодушен к животным, может им посильно помочь по следующим реквизитам:

Сбербанк 5469 5200 2527 6023 Волик Ирина ПриватБанк 5168 7554 4292 9671 Виктория Гречко PayPal kondratuk.igor88@gmail.com

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