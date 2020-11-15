Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Дом. Семья

Как Лиса Алиса из донецкого приюта «4 ЛАПКИ» новоселье справляла

Дикое животное умирало на обочине, попав под машину, но сотрудники приюта не дали ей погибнуть
Юлия АНДРИЕНКОЮлия АНДРИЕНКО
КомментироватьОставить комментарий
Вот такой теремок теперь будет у Алисы. Фото: архив приюта "4 ЛАПКИ"

Вот такой теремок теперь будет у Алисы. Фото: архив приюта "4 ЛАПКИ"

В свой собственный шикарный, просторный и удобный теремок- вольер переехала рыжая воспитанница приюта «4 ЛАПКИ» - лиса Алиса.

- Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет? – смеется руководитель приюта Ирина Волик.

Животное попало к ней после ДТП и шансов, что оно выживет, было мало. Но чудо все же случилось – Алиса начала идти на поправку. Из-за тяжелой операции, после полученных травм и длительного реабилитационного периода лисица долгое время находилась в стационаре.

- Да, у нее были свои собственные апартаменты, но этого всё равно мало для шустрой, быстролапой, молодой девицы, - рассказывает спасительница Алисы. - Собственно, она переехала в вольер, который в своё время обустраивался именно для лисы. Некоторое время в нём жила Матильда, наша енотовидная собака, но сейчас она вместе со своим новым другом Патриком (енотовидная собака –спинальник) переехали в тёплое крытое помещение. Так что, теперь в распоряжении нашей сказочной красотки Али большая площадь, своя «норка» и даже спортивные снаряды, чтобы малышка не скучала! Друзья, приезжайте к нам проведать наше рыжее чудо и не забудьте прихватить для неё гостинцы. Очень уж наша девчонка любит полакомиться мясом!

Кроме Алисы, в приюте постоянно проживают более 300 собак и все они ежедневно нуждаются в кормлении, уходе и лечении. Расходы на это немаленькие, а потому все, кто неравнодушен к животным, может им посильно помочь по следующим реквизитам:

Сбербанк 5469 5200 2527 6023 Волик Ирина ПриватБанк 5168 7554 4292 9671 Виктория Гречко PayPal kondratuk.igor88@gmail.com

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Брали за услуги до 10 тысяч гривен: В Артемовском суде рассматривают дело взяточников, которые «помогали» жителям ДНР оформлять украинские пенсии

В прокуратуре утверждают, что количество пострадавших исчисляется сотнями (подробнее)

Живой уголок