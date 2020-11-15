Ковидную пневмонию в ДНР за сутки выявили у 85 человек

Ковидную пневмонию в ДНР за сутки вывили у 85 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР за сутки выявлено 85 случаев пневмоний, на 33 случая меньше, чем за прошедшие сутки. Госпитализировано 54 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- Всего на лечении 2105 пациентов с пневмониями, из них 524 на кислородной поддержке (+21 за сутки), - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, что за все время коронавирус в ДНР выявили у 8959 человек. За 14 ноября проведено 369 исследований, из них выявлено 165 случаев заболевания (44,5%) и у 6 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически.

- За сутки выписано 3 человека. Кроме того, зарегистрирован 21 летальный случай – мужчины в возрасте от 43 до 84 лет и женщины в возрасте от 44 до 88 лет, - говорится в сводке.

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