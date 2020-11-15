Гуманитарный коридор между ДНР и Украиной откроется 16 ноября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Передвижение жителей через гуманитарный коридор в поселке Еленовка под Донецком возобновят 16 ноября. Об этом сообщили в межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

- В понедельник, 16 ноября, КПВВ «Еленовка» будет пропускать граждан, - говорится в сообщении. - Для въезда в Республику необходимо спецразрешение оперативного штаба, а для выезда нужна украинская прописка.

Сейчас пересечь линию разграничения можно с 09.00 до 16.30. 13 ноября украинская сторона в одностороннем порядке сократила время работы зеркального пропускного пункта «Новотроицкое».

На линии соприкосновения находится четыре пропускных пункта, но сейчас работает только один - «Новотроицкое - Еленовка». Граждан по нему пропускают дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Украина устроила провокацию на линии разграничения в Донбассе

Киев в одностороннем порядке начал пропуск граждан через КПВВ в районах Золотого и Счастья (подробнее)