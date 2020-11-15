Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 165 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР за все время выявили у 8959 человек. Об этом сегодня сообщили в Минздраве ДНР.

- За 14 ноября проведено 369 исследований, из них выявлено 165 случаев заболевания (44,5%) и у 6 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. За сутки выписано 3 человека. Кроме того, зарегистрирован 21 летальный случай – мужчины в возрасте от 43 до 84 лет и женщины в возрасте от 44 до 88 лет, - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, сегодня проходят лечение (стационарное и амбулаторное) 3973 пациента, выписаны 4174 человека, летальных случаев - 812.

Медики напоминают: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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