ВСУ за сутки один раз нарушили «перемирие» в ДНР

ВСУ за сутки один раз нарушили «перемирие». Фото: ТК «Звезда»

Украинские боевики за прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За прошедшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило один раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов - 12 единиц, - говорится в сообщении.

В предыдущие сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня с украинской стороны. По территории Республики было выпущено 37 боеприпасов.

Напомним, что в Донбассе запрещено применять любое оружие, пригонять технику, проводить диверсии, инженерные работы, а также запускать беспилотники. Соответствующий документ предусматривает дисциплинарные меры к нарушителям.

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