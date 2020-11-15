В ДНР обладатели почтовых паспортов будут участвовать в розыгрыше призов

Карта клиента экономит время Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Теперь постоянные клиенты «Почты Донбасса» могут оформить почтовый паспорт и не заполнять квитанций при получении писем, посылок и почтовых переводов.

- В почтовом паспорте, записанном на пластиковую карточку, полностью собраны все данные клиента. Наш сотрудник просканирует ее нажатием одной кнопки, а клиенту нужно будет только поставить число и расписаться, - рассказали «КП» в отделениях «Почты Донбасса».

Почтовый паспорт стоит 50 рублей. В будущем их обладатели получат скидку и возможность участвовать в розыгрышах призов. ГП «Почта Донбасса» оказывает различные услуги, связанные с отправлением и доставкой корреспонденции, посылок и грузов, с подпиской периодики, приемом коммунальных платежей, выплатой пенсий и социальных пособий, а также переводами денег между республиками Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Мариуполя заплатят за газ в двенадцать раз больше дончан

На Украине с ноября подняли стоимость голубого топлива на 35 процентов (подробнее)