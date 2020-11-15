ВСУ нанесли минометный удар по югу ДНР. Фото: ТК «Звезда»

14 ноября поздно вечером вооруженные формирования Украины обстреляли окрестности Ленинского, что на юге ДНР. Об этом сообщает представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел зафиксирован в 23.05, - говорится в сообщении. - Огонь в направлении Ленинского велся со стороны Водяного, выпущено 12 мин калибра 82 миллиметра.

Ранее днем наблюдатели СЦКК зафиксировали взрыв в районе Водяного, где расположены позиции вооруженных формирований Украины.

Напомним, что в Донбассе запрещено применять любое оружие, пригонять технику, проводить диверсии, инженерные работы, а также запускать беспилотники. Соответствующий документ предусматривает дисциплинарные меры к нарушителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

График пропуска граждан через КПВВ «Еленовка» изменен

Пропуск через «Еленовку» будет осуществляться до 16.30 (подробнее)