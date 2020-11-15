На пороге эпидемии: в ДНР небывалый рост заболеваемости ОРВИ

В ДНР небывалый рост заболеваемости ОРВИ Фото: Петр СОКОЛОВ

На прошлой неделе в Донецкой Народной Республике острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 8530 человек, в то время как на предыдущей – 5835. По данным эпидемического мониторинга, приближается эпидемия ОРВИ.

- В прошлом году в это же время температурящих людей было на 87,6 % меньше, – рассказали в СЭС.

Эпидемиологи связывают нехарактерный рост заболеваемости ОРВИ с пандемией коронавируса. В больницы с осложнениями после ОРВИ на прошлой неделе госпитализировали 165 человек, из них 154 - дети. У скольких из них COVID-19, покажет тестирование.

- Сезонная простуда во время пандемии коронавируса может обернуться серьезными последствиями, - говорит главный санитарный врач Республики Мирослава Романченко. - Нет гарантии, что заболевший ОРВИ из-за снижения иммунитета не заразится коронавирусом.

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