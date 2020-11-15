6 тысяч долларов для той-терьера: женщина пыталась провезти валюту в Донецк в собачьей переноске

Тайник с долларами был оборудован в подложке на дне переноски. Фото: ГПСУ

Пятница, 13 ноября, стала «черным днем» для двух женщин, которые на украинском контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» пытались провезти в Донецк по 6 тысяч долларов.

Первая женщина ехала в машине.

- С женщиной находилась собака породы той-терьер. Пограничники обнаружили тайник, оборудованный в подложке на дне переноски для животного. Гражданка Украины пыталась перевезти 6 тысяч долларов и 14 500 гривен (40 500 рублей), – рассказали в Госпогранслужбе.

В тот же день у другой женщины, которая направлялась в ДНР через КПВВ «Новотроицкое» также обнаружили спрятанные деньги – 6 тысяч долларов и 55 тысяч рублей.

Деньги у женщин будут конфискованы, кроме этого они заплатят штраф в размере 1700 гривен (4700 рублей).

По существующим правилам, через украинские КПВВ в Донбассе можно провозить в обе стороны деньги в сумме, не превышающей 50 тысяч гривен (137 тысяч 500 рублей). Или эквивалент в другой валюте. В то же время, из Украины в Россию можно свободно провезти 10 тысяч долларов. Те же правила существуют и на границе России и ДНР.

Правозащитники не раз критиковали Киев за такую дискриминацию жителей Донбасса.

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