Ольга Кобцева: В заявлении господина Кравчука прослеживается желание Украины взять нашу территорию силовым сценарием

Ольга Кобцева рассказала, к чему может привести сценарий, который навязывает украинская сторона в ТКГ. Фото: ЛИЦ

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева рассказала, к чему может привести сценарий, который навязывает украинская сторона в ТКГ. Украина подготовила документ под названием «План действий по урегулированию ситуации в Донбассе», который не был согласован в Контактной группе и является исключительно субъективным мнением Киева, противоречащим Минских соглашениям.

- В заявлении господина Кравчука мы прослеживаем пункты выполнения Минских соглашений с точностью наоборот. Это еще раз подчеркивает желание правительства Украины взять нашу территорию силовым сценарием, - заявила Кобцева.

Она отметила, что украинская сторона сначала хочет получить контроль над границей, демилитаризовать республики Донбасса, а лишь затем провести местные выборы.

Тревога по поводу силового решения конфликта, высказанная Ольгой Кобцевой, вызвана не только заявлениями представителя Украины ТКГ Леонида Кравчука. Леонид Макарович много чего может наговорить. Другое дело, что в незалежной подняли головы те, кто рассчитывает на боевую операцию в Донбассе, чтобы в течение одного-двух дней выйти на границу с Россией. После событий в Нагорном Карабахе и в случае победы Джо Байдена на выборах в США такой сценарий может стать реальностью.

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