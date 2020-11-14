В ДНР привезли 324 тонны гуманитарной помощи от Красного Креста и ООН

Через КПВВ «Новотроицкое» проехали 24 грузовика от МККК и ООН. Фото: ГПСУ

В течение этой недели международные организации привезли на территорию Донецкой Народной Республики гуманитарные грузы общим весом почти 324 тонны. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

- Через КПВВ «Новотроицкое» проехали 14 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста (МККК) и 10 машин от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, – говорится в сообщении.

Для нужд жителей Республики получены продуктовые и гигиенические наборы, медицинские средства.

Напомним, что на прошлой неделе в ЛНР и ДНР приезжал президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер. Он встречался с руководителями республик Донбасса, интересовался, как используется гуманитарная помощь. В частности, проинспектировал ремонт четвертой городской амбулатории в Горловке.

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