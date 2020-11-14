«Как можно выжить!» Жители Дружковки шокированы новыми тарифами за отопление

Подорожание газа на Украине привело к росту тарифов на отопление. Фото: ГП «Донбасстеплоэнерго»

Жители подконтрольной Киеву Дружковки Донецкой области в шоке от новых тарифов за отопление. Людям начали приносить платежки с большими суммами. За двухкомнатную квартиру в многоэтажке, оснащенной теплосчетчиком, придется заплатить 2100 грн (5800 рублей). В прошлом году в этот период горожане платили в полтора раза меньше.

- При зарплате в 5 тысяч гривен (13 тысяч 750 рублей) – 2 тысячи надо отдать только за отопление. А в квартире все равно холодно, - возмущается Ольга.

- Как можно выжить на пенсию в 1700 гривен? – задается вопросом Лариса Васильева.

В городской теплосети объясняют, что в прошлом отопительном сезоне действовала цена 1433 гривен за 1 гигакалорию. А сейчас тариф вырос до 1930 гривен (5300 рублей).

Кстати, на территории ДНР тоже подорожало отопление. Дончане с октября платят за 1 гигакалорию 681 рубль – почти в 8 раз меньше.

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