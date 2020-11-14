Тяжело травмированы двое жителей: в Донбассе пьяный морпех ВСУ на грузовике протаранил легковую машину

Бывший командующий морской пехотой ВСУ генерал Юрий Содоль (в центре) и сам любитель выпить. Фото: МОУ

Двое мирных жителей получили тяжелые травмы в результате аварии в районе подконтрольного Киеву Красноармейска (переименован в Покровск). Военный грузовик протаранил легковую машину, в которой ехали супруги Опомах.

- В районе села Новооленовка нами зафиксировано ДТП с участием военного грузовика ЗИЛ-131 под управлением старшего матроса Коржа из 503-го батальона 35-й бригады морской пехоты и автомобиля «ЗАЗ». В результате водитель и пассажир гражданского авто, супруги Опомах, в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами и переломами доставлены в клиническую больницу Красноармейска. Свидетели происшествия утверждают, что водитель грузовика был пьян, — сегодня сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

По данным УНМ, прибывшие на место происшествия сотрудниками военной службы правопорядка подтвердили виновность старшего матроса, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Кстати, в связи с чередой правонарушений в 503-м батальоне, командующий оперативно-тактической группировкой «Восток» генерал Юрий Содоль (до этого командовал морской пехотой ВСУ) собирается привлечь военных капелланов для повышения морально-психологического состояния морпехов.

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