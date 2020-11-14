В ДНР завершились учения по реагированию на кризисные ситуации

В Новоазовске спасатели отрабатывали ликвидацию чрезвычайной ситуации, связанной со взрывом возле АЗС. Фото: МЧС ДНР

В ДНР подвели итоги совместных действий по ликвидации кризисных ситуаций. С отчетами выступили министр по чрезвычайным ситуациям Алексей Кострубицкий, министр транспорта Дмитрий Подлипанов, и.о. министра здравоохранения Александр Оприщенко.

- С 10 по 14 ноября проводилась проверка готовности к действиям органов управления и сил функциональных и территориальных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Поставленные задачи подразделениями МЧС были выполнены в полном объеме. В ходе отработки совместных действий были приобретены навыки в организации управления и практический опыт действий в различных кризисных ситуациях, – отметил Алексей Кострубицкий.

В частности, спасатели ликвидировали условные чрезвычайные ситуации в Старобешевском районе, Ясиноватой и Новоазовске.

Дмитрий Подлипанов сообщил, что специалисты транспорта проработали вопросы перевозки условно эвакуированного населения из районов возникновения чрезвычайных ситуаций, а также провели занятия по оказанию помощи населению.

Тем временем, сотрудники Минздрава провели методические занятия по отработке навыков и нормативов по эвакуации условно раненых и пострадавших, развертывания госпиталей и точек приема.

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