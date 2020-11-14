В Киеве подсчитали количество жителей ДНР и ЛНР, которые не получают украинские пенсии

Далеко не все маломобильные пенсионеры могут ездить на Украину за своими пенсиями. Фото: БФ «Право за защиту»

Пенсионеры, проживающие в ДНР и ЛНР, могут получать украинские пенсии при условии, если лично обратятся в Пенсионный фонд Украины. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

- Человек должен к нам прийти, оформить документы и тогда мы ему будем начислять, - сказала чиновница.

Она отметила, что сейчас 660 тысяч человек из Донбасса зарегистрировались на подконтрольной территории в качестве внутреннее перемещенного лица (ВПЛ) и получают выплаты.

В то же время, в Киеве не знают о судьбе 150 тысяч пенсионеров. Предполагают, что эти люди физически не в состоянии попасть в незалежную.

- Человек может быть маломобильным, не может прийти, – призналась Лазебная.

При этом Украина категорически отвергает помощь Международного Комитета Красного Креста, сотрудники которого могли бы доставлять немощным людям их пенсии. Вместо решения проблемы устраивается показушное открытие отделений «Ощадбанка» с банкоматами на КПВВ. Хотя очевидно, что несколько отделений на всю линию разграничения не в состоянии обеспечить выплаты для 660 тысяч пенсионеров из республик. Можно только представить, какие очереди будут выстраиваться возле таких пунктов. И это зимой – в дождь, снег и холод. Еще добавьте к этим «прелестям» повышенный риск заразиться ковидом.

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