«Волга» врезалась в дерево: в центре Горловки погибли двое жителей

В ГАИ предупредили водителей о необходимости срочно поменять на колесах летнюю резину на зимнюю. Фото: МВД ДНР

Сегодня, 14 ноября, два человека погибли и один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Горловке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- На улице Кузнецова-Зубарева в Центрально-Городском районе Горловки в результате столкновения легкового автомобиля ГАЗ-2410 «Волга» с деревом погибли два человека, один человек пострадал, анкетные данные устанавливаются, — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего, после чего передали его работникам скорой помощи.

Подробности происшествия сейчас уточняются сотрудниками полиции.

От МЧС привлекались две машины и пять сотрудников

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