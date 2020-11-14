Коронавирус в ДНР: Двадцать два жителя Республики умерли за сутки от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 220 жителей, а 22 – умерли. За это время после выздоровления от COVID-19 выписали 56 жителей.

- Проведено 526 исследований, из них выявлено 186 случаев заболевания (35,4%) и у 34 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 8788. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 3826 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 4171. Из них 56 – за минувшие сутки.

К сожалению, зарегистрированы 22 летальных случая – умерли мужчины в возрасте от 55 до 90 лет и женщины в возрасте от 55 до 84 лет.

Также за сутки выявлено 118 случаев пневмоний, на 15 случаев больше, чем за предыдущий день. 82 человек госпитализировали. Всего на лечении 2052 пациентов с пневмониями, из них 503 на кислородной поддержке (+23 за сутки).

Тем временем, медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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