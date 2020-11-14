Донецк обстреляли из минометов и БМП боевики 79-й бригады ВСУ

По поселку в Донецке боевики из 79-й бригады стреляли из пушки БМП-2. Фото: Пресс-центр штаба ООС

За минувшие сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 37 снарядов, гранат и мин. ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огонь попали районы поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка и села Куликово на юге страны.

По данным Народной милиции ДНР, Донецк обстреливали боевики из 79-й бригады ВСУ со своих позиций в районе Марьинки. Они выпустили две мины калибром 82-мм и 15 снарядов из вооружения БМП.

На Мариупольском направлении боевики 36-й бригады обстреляли село Куликово, выпустив 20 гранат из автоматического станкового гранатомета.

Отмечается, что обстрелы носили явный провокационный характер.

Помимо этого, подразделения ВСУ проводили инженерные работы в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Шумы под Горловкой. Там же были зафиксированы три взрыва, еще два – в районе села Водяное на южном направлении.

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