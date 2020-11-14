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Политика

Пенсионный фонд Украины задолжал жителям республик Донбасса более 100 миллиардов гривен

Киев отказывается выполнять даже решения судов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Киев решил «сэкономить» на пенсионерах Донбасса

Киев решил «сэкономить» на пенсионерах Донбасса

Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Долг Пенсионного фонда Украины перед пожилыми людьми из Донбасса составил более 100 миллиардов гривен (275 миллиардов рублей). Это две трети ежегодных выплат на всех пенсионеров Украины. И это только данные на конец 2019 года. Статистику за 2020 год Киев тщательно скрывает.

Причем 90% судебных решений в отношении возврата пенсий остаются неисполненными. А по решениям судов долг ПФУ перед переселенцами был 850 миллионов гривен (2 миллиарда 340 миллионов рублей). Такие данные приводит координатор благотворительного фонда «Право на защиту» Юлия Трало.

- В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) уже на 2017 год Украина занимала первое место по количеству исков от украинцев на невыполнение в стране судебных решений. Львиная доля этих исков – невыплата долгов по пенсиям жителям неподконтрольной Украине части Донбасса, - говорит Юлия Трало.

Недавно БФ «Право на защиту» направил в Комитет министров Совета Европы объемный информационный материал с новыми фактами. Реакцией на эту жалобу стало принятие промежуточной резолюции Комитета министров СЕ. Документ носит рекомендательный характер. Но на нереагирование могут последовать финансовые санкции в отношении Украины от европейских партнеров.

- Если государство даже примет решение выплатить все пенсионные долги, то трудно даже представить, где можно взять такие деньги, - считает Юлия Трало.

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