Пятьсот детей из ДНР и ЛНР поехали в крымский «Артек»

Из Луганска дети поехали на четырех комфортабельных автобусах. Фото: Марина Сулименко/ЛИЦ

Пятьсот ребят из ДНР и ЛНР поехали в знаменитый международный детский центр «Артек» в Крыму.

- 250 лучших учащихся Республики после длинной паузы отправились в «Артек». Для нас это очень долгожданная поездка, - сказала заместитель председателя Правительства ЛНР Наталья Тихонская.

На оздоровление отправились учащиеся школ и воспитанники кадетских корпусов из числа победителей школьных олимпиад, творческие и одаренные дети, представляющие все регионы Республики и, в первую очередь, прифронтовые территории.

На отдых поехали и 250 ребят из ДНР. Это дети-сироты, дети погибших военнослужащих, из многодетных семей и другие.

Дети проведут в «Артеке» 14 дней. Это будет 15-я смена, которая носит название «От идей к достижениям». У ребят будет возможность познать много нового, проявить себя.

Напомним, что МДЦ «Артек» расположен на побережье Черного моря в поселке Гурзуф. Лагерю в этом году исполнилось 95 лет. За все время в нем побывало свыше 1,5 миллиона детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Советует мама-спецназ: когда бежать к педиатру в разгар сезонных болячек

А когда стоит остаться дома и не создавать очередей в переполненных поликлиниках (подробнее)