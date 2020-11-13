Погода в Донецке на день: 14 ноября с самого утра будет ясно и лишь к вечеру небо затянется облаками

За последние 130 лет 14 ноября температура поднималась до 14 градусов тепла, а максимально опускалась до минус 15 градусов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Погода в Донецке 14 ноября обещает быть ясной. С самого утра на небе не будет ни единого облачка. Лишь к вечеру оно затянется облаками. Осадков соответственно также не будет.

С 21.00 13 ноября до 21.00 14 ноября температура будет колебаться от минус трех градусов до шести градусов тепла. Ветер будет умеренным. Скорость воздушных потоков составит 2 – 7 метров в секунду. Дуть будет в восточном направлении.

Народный прогноз погоды. 14 ноября почитается память бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских. Наши предки верили, что именно в этот день начинается зима и первые морозы.

— Кузьма-Демьян – кузнец, кует лед на земле и на воде, — говорили тогда в народе.

По погоде 14 ноября предки могли предсказывать, когда начнутся заморозки. Если на Кузьму дороги развезет грязью, то не стоит ждать мороза до самого декабря. А если выпадает снег, тогда будущая весна будет с большим разливом.

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