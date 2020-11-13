В ДНР заявили об обстреле Трудовских со стороны Украины

13 ноября Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало нарушения режима прекращения огня и допмер контроля перемирия. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

Сотрудники Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировали последствия обстрела со стороны украинской армии по поселку шахты «Трудовская». На снимках видно остатки разорвавшихся боеприпасов.

13 ноября Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало нарушения режима прекращения огня и допмер контроля перемирия. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

— В результате обстрела обнаружена воронка в районе перекрестка ул. Петровского и ул. Метеорный, — говорится в сообщении.

Напомним, что днем ВСУ несколько раз нарушили режим прекращения огня. Шквальный огонь из минометов и пушек боевых машин пехоты обрушился на поселок шахты Трудовская, а также было выпущено 20 гранат из гранатомета по населенному пункту Куликово.

13 ноября Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало нарушения режима прекращения огня и допмер контроля перемирия. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

В нарушении дополнительных мер контроля перемирия также есть свидетельства. Так в населенных пунктах Водяное и Шумы было зафиксировано два и три взрыва соответственно. Предположительно они произошли во время проведения инженерных работ.

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