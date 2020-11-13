График пропуска граждан через КПВВ «Еленовка» изменен

Все остальные условия пересечения линии разграничения в Донбассе остались прежними Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ДНР изменила график работы контрольно-пропускного пункта въезда и выезда в Еленовке. Теперь пропуск через линию разграничения будет осуществляться до 16.30. Такое решение приняли в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

— Обращаем внимание жителей, желающих пересечь линию разграничения, что пропуск через КПВВ «Еленовка» сегодня и в последующие дни работы КПВВ будет осуществляться до 16:30, — говорится в сообщении.

Уточняется, что такие изменения были приняты из-за сокращения украинской стороной времени пропуска граждан через линию разграничения. По донецкому времени КПВВ «Новотроицкое» теперь работает до 17.00.

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