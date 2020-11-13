В ДНР запретили ввозить продукцию птицефабрики Таганрога из-за вспышки птичьего гриппа

Птицефабрика Таганрогская находится в Ростовской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкую Народную Республику запретили ввоз продукции «Птицефабрики Таганрогская» из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа на территории предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

— В связи с возникновением 23 октября высокопатогенного гриппа птицы на территории РФ, приказом главного государственного инспектора ветеринарной медицины ДНР от 26 октября введен запрет ввоза на территорию Республики живой птицы, инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц выходящих из «Птицефабрика Таганрогская», — говорится в сообщении.

На данный момент работа птицефабрики приостановлена. А на ее территории был введен режим чрезвычайной ситуации.

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