Минздрав ДНР за день провел больше тысячи исследования для выявления коронавируса у местных жителей

Кроме того, медики ДНР продолжают бороться с волной больных вирусной пандемией Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в ДНР было проведено больше тысячи исследований анализов местных жителей для выявления коронавируса. Из всего числа только у 204 человек диагноз подтвердился. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— За последние сутки в ДНР проведено 1142 исследования, из них выявлено 200 случаев заболевания (17,5%) и у 4 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. За сутки выявлено 103 случая пневмоний, на 9 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 62. Всего на лечении 2085 пациентов с пневмониями, из них 490 на кислородной поддержке (+19 за сутки), — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР было выявлено 8568 случаев заболевания COVID-19 среди местных жителей. Из них на лечении в стационаре и амбулаторно находится 3684 пациентов, выписаны 4115 человек, летальных случаев – 769.

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