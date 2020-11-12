Погода в Донецке на день: 13 ноября будет пасмурно, но без осадков

Осень по-своему прекрасна. Фото: Евгении Ка

"Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко сверкало" - будто написано классиком о нынешних днях. Осень, таки, пришла в Донбасс, побаловав напоследок дончан солнышком и теплом.

Почти весь день, 13 ноября, в Донецке погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Днем будет +5, а ночью -1. А вод осадков нам синоптики не обещают.

13 ноября почитается память апостолов от 70-ти: Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. В старину в этот день отмечали Юровую, праздник рыбаков. В народе говорили: «Хороший рыбак должен по клеву знать, что рыбу сазаном звать». Наши предки в этот день прислушивались к снегирю: если он свистит — скоро зима будет.

А вот первый снег нам обещают уже в 20-х числах ноября.

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