Подрыв на жд вокзале и пожар: в ДНР прошли совместные учения МЧС и минтранса

Учения продлятся до 14 ноября. Архив "КП" Фото: Илья Богатиков

Сотрудники министерства транспорта ДНР отработали практические действия по ликвидации условного подрыва и пожара на железнодорожной станции «Ясиноватая».

По легенде произошел подрыв железнодорожного полотна на станции, у пассажирского вагона поезда произошло заклинивание дверей, возник пожар. В вагоне условно находились 27 человек, двое погибли, пять пострадали

- Была отработана практическая ситуация по ликвидации последствий подрыва железнодорожного полотна и восстановлению движения на поврежденном участке пути, – сообщили в пресс-службе Минтранса.

Отрабатывалось взаимодействие сотрудников ведомства с медиками, сотрудниками спецслужб, МЧС, полиции и сил гражданской обороны Ясиноватой. Спасатели отработали действия по спасению людей, тушению пожара в поезде, оказанию помощи пострадавшим.

Напомним, с 10 по 14 ноября профильные ведомства ДНР и ЛНР отрабатывают совместные действия по противодействию кризисным ситуациям.

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