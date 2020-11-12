Студенты 1-3 курсов в ДНР приступят к занятиям в понедельник

С 16 ноября студенты вузов ДНР сядут за парты. Фото: Евгении Ка

Студенты 1-3 курсов очной и очно-заочной форм обучения образовательных организаций высшего профессионального образования с 16 ноября приступят к занятиям в очной форме, о чем мы сообщали раннее.

Для студентов 4-6 курсов очной и очно-заочной форм обучения образовательный процесс продолжается с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до особого распоряжения.

Также уже две недели как окончились продолжительные каникулы у донецких школьников и все они приступили к занятиям в очном режиме. В ЛНР обучение в школах только у начальных и выпускных классов. Остальные ученики продолжают постигать науки в дистанционном режиме.

Профилактическими мерами по прежнему остаются здоровый образ жизни, правильное питание, прием витаминов, закаливание и прогулки на свежем воздухе.

Ранее стало известно, что сегодня в ДНР диагностировано почти 170 случаев коронавируса, также 22 человека из ранее заболевших умерли.

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