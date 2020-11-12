«Такса» за разгильдяйство: В Донбассе украинские офицеры вымогают у подчиненных до 28 тысяч гривен за нарушения дисциплины

В 30-й бригаде установили «таксу» от 10 до 28 тысяч гривен за нарушения дисциплины при выполнении боевых задач. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Офицеры 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ вымогают у подчиненных до 28 тысяч гривен за нарушения воинской дисциплины. Об этом и других происшествиях в зоне ООС рассказали в пресс-службе МВД ЛНР.

- На «горячую линию» МВД ЛНР позвонил военнослужащий 30-й бригады. Он сообщил, что офицеры вымогают у личного состава от 10 до 28 тысяч гривен (от 26 до 73 тысяч рублей) за нарушения воинской дисциплины при выполнении задач на линии боевого соприкосновения, - заявили в МВД.

Также солдат рассказал, что в подразделениях бригады в районе поселка Лоскутковка открыто выражают недовольство действиями руководства Украины в зоне ООС. А в подразделениях этого соединения, расположенных в Попасной, участились случаи дезертирства.

Тем временем, при выдвижении к позициям в районе села Муратово на мине подорвался военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады. Его в тяжелом состоянии отправили в военно-клинический центр Харькова. Причиной подрыва стало отсутствие у военных точных карт минных полей, которые устанавливают саперы ВСУ.

Еще большие потери украинская армия в Донбассе несет от коронавируса. Вспышка COVID-19 зафиксирована в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В частности, для дезинфекции отправили на тыловой пункт управления соединения в Новоайдаре целую колонну бронетранспортеров. Эти БТР эксплуатировали бойцы, которых сразил коронавирус.

В МВД ЛНР отметили, что «горячую линию» министерства можно звонить круглосуточно по номерам: (0642) 509-591, (0642) 585-117.

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