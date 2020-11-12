Зачем украинские журналисты съехались к линии разграничения в Донбассе

После съемки постановочного репортажа украинская сторона планировала обвинить Республику в срыве открытия пропускного пункта «Золотое» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Народной милиции Луганской Народной Республики стало известно о том, что к линии разграничения в Донбассе съехались украинские журналисты.

- В период с 8 по 10 ноября в зоне ответственности 30-й и 80-й бригад боевиков, в районе населенных пунктов Счастье и Золотое, работала группа корреспондентов «5 канала». Главной задачей пропагандистов была подготовка постановочных репортажей и новостных сюжетов, - говорится в сообщении Народной милиции.

После съемки постановочного репортажа украинская сторона планировала обвинить Луганскую Народную Республику в срыве открытия пропускного пункта «Золотое».

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