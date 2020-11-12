Донецкий волонтер Андрей Лысенко: Украина выпустила снаряд по Александровке, разрушен дом

Снаряд прилетел рано утром. Фото: Андрей Лысенко

Сегодня в 6 утра со стороны Украины был выпущен снаряд по селу Александровка.

Вот такая "игрушка" прилетела от Украины. Фото: Андрей Лысенко

- Снаряд, предположительно ПТУРа, попал в жилой дом по улице Шевченко в Александровке. Это произошло, когда все спали - дедушка, бабушка и два их внука. В доме разбита крыша, вылетели окна, - рассказывает волонтер Андрей Лысенко, который привез пострадавшим помощь. - Но самое ужасное - легко ранен 17-летний парень, а его младший брат очень напуган. И это людям еще повезло! Вот так Украина провоцирует ДНР. Причем выбирая своими объектами жилые дома.

Ранее вооруженные формирования Украины сегодня ночью нанесли минометный удар по району села Ленинское Новоазовского района на юге ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Напоминаем, с 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня.

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