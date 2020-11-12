В ЛНР около 1700 человек переболели коронавирусом

У медиков своя передовая
Фото: Артем КИЛЬКИН
Медики ЛНР зарегистрировали 1669 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Республике.
- Всего по состоянию на 09:00 12 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1669, – сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1391 человек.
Медики за сутки зарегистрировали в Республике два летальных случая от COVID-19. Всего с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 118 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Тем временем, в ЛНР продолжается очно-заочное обучение у школьников. На очное обучение переведены начальная школа и выпускные классы, остальные ученики занимаются в дистанционном режиме.
Также продолжает оставаться закрытой граница между ДНР и ЛНР.
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