В Иловайске до нового года восстановят разрушенный Украиной детский сад

ВСУ разрушили детский сад в 2014 году. Фото: администрация Амвросиевского района

Детский сад в селе Зеленое вблизи Иловайска, не работавший с 2014 года, возобновит прием детей к концу 2020-го.

Из-за повреждений с 2014 года садик не работал и жители села вынуждены были возить детей в расположенный рядом Иловайск, а некоторые даже в Харцызск.

- Зеленовский детский сад был поврежден во время боевых действий в 2014 году. Были выбиты стекла, повреждена кровля и тепловой контур, были и другие серьезные повреждения. В 2016 году была восстановлена кровля и оконные блоки, а 30 сентября этого года начались завершающие ремонтные работы, – сообщили в администрации Амвросиевского района ДНР.

На данный момент идет замена всех коммуникаций, проводятся внутренние отделочные работы. Уже завершен ремонт в отдельно стоящем здании котельной, куда были завезены два отопительных котла.

Когда детсад начнет работать, есть вероятность того, что даже жители Иловайска, кто поближе живет, будут возить детей в него.

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