В зоопарке села Придорожное вскоре появятся маленькие верблюжата

Зоопарк пополняется новыми питомцами и многие из них рождаются в его стенах. Фото: ДАН

Один из крупнейших в ДНР зоопарков в селе Придорожное в этом году пополнился новыми питомцами, родившимися в семействах его обитателей.

- У нас этим летом и осенью родились пять черных волчат, восемь пони, муфлоны, оленята, двое лам – одной из них месяц, другой – всего неделя. Еще родилось три ослика, одна ослиха сейчас беременна. Вывелись черные лебеди, а неделю назад появились на свет двое буйволят и жеребенок у кобылы породы Английская скаковая, – сообщил директор учреждения Геннадий Кряжев.

Он добавил, что в ближайшие месяцы ожидается прибавление у медведей, также вынашивает потомство верблюдица. Воспроизводству животных благоприятствуют более просторные вольеры и загоны, которые возвели в этом году взамен старых.

Также зоопарк порадовал своих гостей парой львов, у которых в прошлом году родилась львица Лейла. В соседнем вольере обжились молодые волчата, которые тоже появились на свет в зоопарке.