Погода в Донецке на день: 12 ноября температура воздуха прогреется до +5

В Донецке будет холодно Фото: Екатерина Сорока

В четверг, 12 ноября, погода в столице Донецкой Народной Республики будет пасмурной. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 5 градусов выше нуля.

- С утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками, - говорится в сообщении синоптиков.

Утром температура воздуха покажет +1 градусов выше нуля, днем столбик термометра поднимется – до +5 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует -1 градус мороза.

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Скорость ветра до 1,8 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: Этот день считался птичьим праздником и назывался Зиновий-синичник. Птицы и предсказывали погоду: если синицы массово появлялись около домов - жди больших холодов. Если синичка свистит, то день будет ясный. А если синицы утром пищат, то к ночи мороз ударит.

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