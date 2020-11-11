Глава МИД ДНР: «Украина настроена на решение конфликта силовым путем»

ВСУ продолжают стрелять по Республике. Фото: штаб ООС

С 27 июля по территории Донецкой Народной Республики (украинской армией, - Авт.) было выпущено более 500 боеприпасов, не считая применение стрелкового вооружения, из них половина – 254 – только за последние две недели. Об этом сообщила министр иностранных дел, полномочный представитель Донецкой Народной Республики на переговорах Контактной группы Наталья Никонорова.

- На треке безопасности ситуация складывается следующим образом: «Украина настроена на решение конфликта силовым путем», - заявила Никонорова.

Глава МИД Республики отметила, что предложение ДНР остается прежним – как можно скорее согласовать обновленный пакет Мер.

- Чтобы он начал эффективно работать, потому как по нашему мнению украинская сторона полностью дезавуировала подписанный ранее документ, отказавшись от согласованного понимания «взаимодействия в рамках действующего состава СЦКК», – подчеркнула Наталья Никонорова.

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