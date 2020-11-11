Глава МИД ДНР заявила о гибели командира батальона Народной милиции Республики

Наталья Никонорова сделала заявление. Фото: МИД ДНР

Министр иностранных дел, полномочный представитель Донецкой Народной Республики на переговорах Контактной группы Наталья Никонорова заявила, что один из погибших 6 ноября военнослужащих ДНР - был командиром батальона Народной милиции.

- У нас погибло трое военнослужащих и один из них – Андрей Панькин – командир батальона, который пытался спасти своего бойца, раненного в результате минометного огня вооруженных формирований Украины, - сказала Никонорова.

Она рассказала, что комбата убил украинский снайпер.

- Что категорически противоречит как логике действующего безусловного и бессрочного перемирия, так и международно-признанным гуманитарным нормам, – отметила министр иностранных дел Наталья Никонорова.

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