Денис Пушилин передал спасателям Республики ключи от новой спецтехники

Глава ДНР вручил ключи от новой спецтехники. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 11 ноября, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин передал МЧС ДНР ключи от восьми пожарных машин и автомобиля скорой помощи.

- Только в этом году спасатели Республики совершили более 13 тысяч выездов, уберегли жизни более 800 человек, в том числе 59 детей. Храбрость, взаимовыручка, хладнокровие – важные грани вашей профессии. А долг государства – обеспечить спасателей всем необходимым для работы, - обратился к спасателям руководитель ДНР. - Мы продолжаем развивать и совершенствовать материально-техническую базу МЧС. Это направление стоит в ряду первостепенных государственных задач.

МЧС ДНР передали восемь пожарных машин и одну скорой помощи. Фото: denis-pushilin.ru

Он добавил, что автопарк МЧС пополнится новой спецтехникой, и пожелал успехов спасателям в их нелегкой, но благородной службе.

Пушилин отметил, что новая техника станет серьезным подспорьем в деле ликвидации угроз и оказания помощи пострадавшим.

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