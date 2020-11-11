Как жители ЛНР будут отдыхать в 2021 году: В Республике определили праздничные выходные дни

В ЛНР установили праздничные выходные дни на 2021 год Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В Луганской Народной Республике определили праздничные выходные дня на 2021 год. Соответствующее постановление было принято правительство государства.

Праздничными выходными днями станут:

с 1 по 3 января – новогодние каникулы;

с 7 по 10 января – выходные дни, совпадающие с Рождеством Христовым;

с 21 по 23 февраля – празднование Дня защитника Отечества;

с 6 по 8 марта – выходные, совпадающие с Международным женским днём;

с 1 по 4 мая – праздник Весны и Труда, Пасха;

с 8 по 10 мая – выходные, совпадающие с Днём Победы;

12 мая – День республики;

с 19 по 21 июня – выходные дни, совпадающие с Троицей;

с 4 по 7 ноября – выходные в честь Дня народного единства (за ними последует длинная рабочая неделя с 8 по 13 ноября);

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