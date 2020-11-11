Как жители ЛНР будут отдыхать в 2021 году: В Республике определили праздничные выходные дни

В ЛНР установили праздничные выходные дни на 2021 год
Фото: Алина ГАБДУЛИНА
В Луганской Народной Республике определили праздничные выходные дня на 2021 год. Соответствующее постановление было принято правительство государства.
Праздничными выходными днями станут:
с 1 по 3 января – новогодние каникулы;
с 7 по 10 января – выходные дни, совпадающие с Рождеством Христовым;
с 21 по 23 февраля – празднование Дня защитника Отечества;
с 6 по 8 марта – выходные, совпадающие с Международным женским днём;
с 1 по 4 мая – праздник Весны и Труда, Пасха;
с 8 по 10 мая – выходные, совпадающие с Днём Победы;
12 мая – День республики;
с 19 по 21 июня – выходные дни, совпадающие с Троицей;
с 4 по 7 ноября – выходные в честь Дня народного единства (за ними последует длинная рабочая неделя с 8 по 13 ноября);
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