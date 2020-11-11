В ДНР народные дружинники раздали средства защиты
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В среду, 11 ноября, в Донецке Народные дружинники раздавали пенсионерам маски, перчатки и антисептики. Благотворительная акция проходила в торговых центрах и на рынках. Жители с благодарностью брали наборы, вспоминая о своей молодости в СССР.
- Спасибо большое, - говорит дончанка Мария Захаркина. - Теперь какое-то время смогу не покупать средства защиты от ковида. Сейчас не всем по карману защитить себя, а пенсионеры больше всего подвержены заражению коронавирусной инфекцией.
- Эту акцию проводим совместно «Народной аптекой», - рассказывает «КП» руководитель Народной Дружины ДНР Роман Трошин. - Она будет проходить на постоянно основе.
Сейчас в Республике больше трех тысяч народных дружинников. Штабы работают в каждом городе Республики. В Донецке, Макеевке и Горловке - в каждом районе.
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