В ДНР народные дружинники раздали средства защиты Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В среду, 11 ноября, в Донецке Народные дружинники раздавали пенсионерам маски, перчатки и антисептики. Благотворительная акция проходила в торговых центрах и на рынках. Жители с благодарностью брали наборы, вспоминая о своей молодости в СССР.

- Спасибо большое, - говорит дончанка Мария Захаркина. - Теперь какое-то время смогу не покупать средства защиты от ковида. Сейчас не всем по карману защитить себя, а пенсионеры больше всего подвержены заражению коронавирусной инфекцией.

- Эту акцию проводим совместно «Народной аптекой», - рассказывает «КП» руководитель Народной Дружины ДНР Роман Трошин. - Она будет проходить на постоянно основе.

Сейчас в Республике больше трех тысяч народных дружинников. Штабы работают в каждом городе Республики. В Донецке, Макеевке и Горловке - в каждом районе.

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