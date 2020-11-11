В прифронтовой поселок Донецка провели газ

У жителей Лозового теперь есть газоснабжение. Фото: gorod-donetsk.com

В прифронтовом поселке Лозовое, что в Куйбышевском районе столицы Донецкой Народной Республики ввели в эксплуатацию систему газоснабжения. Об этом сообщили в донецкой городской администрации.

- В 2018 году объект незавершенного строительства газификации частного сектора был передан в муниципальную собственность города Донецка с последующей передачей данного объекта на баланс Государственного концерна «Донбассгаз» и был включен в план инвестиционного развития на 2019 и 2020 год, - сказали в горадминистрации.

В мэрии рассказали, что было построено более 5 тысяч погонных метров надземного и более одной тысячи погонных метров подземного газопровода, установлено порядка 600 опор и несколько десятков пересечений автомобильных дорог, завершено строительство и монтаж газорегуляторного пункта.

- Это позволит дополнительно подключить к системе газоснабжения города Донецка больше 200 потребителей природного газа, - отметили в администрации Донецка.

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