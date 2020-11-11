«Спасибо врачам ЛНР»: В Республике запустили акцию поддержки медиков

В Республике поблагодарили врачей. Фото: Молодая гвардия

В Луганской Народной Республике запустили акцию «#СпасибоВрачамЛНР». Она посвящена медицинским работникам, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией.

- Врачи – настоящие герои нашего времени, - говорит координатор проекта «Молодая гвардия» в Кировске Вадим Слободенюк. - Они ежедневно сталкиваются с нечеловеческой нагрузкой, выкладывают неимоверное количество сил в борьбе за человеческие жизни. Особенно в условиях современных реалий их труд жизненно необходим в борьбе с пандемией.

Для участия в акции нужно нарисовать рисунок-благодарность, сделать фотографию с надписью #СпасибоВрачамЛНР или записать видео-благодарность врачам ЛНР и выложить в социальную сеть.

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