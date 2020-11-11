В ЛНР отреагировали на провокацию Украины на линии разграничения в Донбассе

Ольга Кобцева сделала заявление. Фото: ЛИЦ

Представитель Луганской Народной Республики в Трехсторонней Контактной группе (ТКГ) Ольга Кобцева отреагировала на односторонний пропуск граждан через контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения в районах Золотого и Счастья.

- Украина опять не выполняет взятые на себя обязательства, в частности, прекратить пропуск людей на закрытых пунктах пропуска. Сегодня мы наблюдали с утра опять движение людей со стороны Украины, - говорит Кобцева. - На «Счастье» был пропущен в нашу сторону мужчина на велосипеде, на «Золотом» мужчина был пропущен на автомобиле ВАЗ.

Представитель ЛНР в ТКГ отметила, что граждане были остановлены и отправлены обратно.

- Такие действия украинской стороны показывают, что договоренность с ними трудно достижима, - подчеркивает Ольга Кобцева. - В лице официального представителя Украины вчера было сделано как устное, так и письменное заявление, что таких шагов не будет, по факту мы наблюдаем совершенно обратное.

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