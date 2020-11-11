ЦРБ ДНР: Запуск системы «Интернет- банк» ожидается в ближайшее время

Управлять счетами можно будет онлайн Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Центральном Республиканском банке сообщили о последних этапах работы над запуском системы «Интернет-банк».

- Запуск системы «Интернет- банк» ожидается в ближайшее время, - говорится в сообщении. - В настоящее время сотрудники Центрального Республиканского Банка уже подключены к данной системе. Банком осуществляется процесс опытно-промышленной эксплуатации и доработки продукта, реализованного на современной IT-платформе.

«Интернет-банк» - современная система банковского сервиса. С его помощью можно управлять своими счетами в удобное время с компьютера или телефона.

Ранее, в ЦРБ ДНР заявляли о возможности открытия банковской ячейки. Правда предоставляют такую услугу не все отделения, а только два, расположенных в Донецке по адресам: ул. Университетская, 87б и ул. Титова, 8б

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