Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

ЦРБ ДНР: Запуск системы «Интернет- банк» ожидается в ближайшее время

Сейчас система проходит тестирование, к ней уже подключены сотрудники банка
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий
Управлять счетами можно будет онлайн

Управлять счетами можно будет онлайн

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Центральном Республиканском банке сообщили о последних этапах работы над запуском системы «Интернет-банк».

- Запуск системы «Интернет- банк» ожидается в ближайшее время, - говорится в сообщении. - В настоящее время сотрудники Центрального Республиканского Банка уже подключены к данной системе. Банком осуществляется процесс опытно-промышленной эксплуатации и доработки продукта, реализованного на современной IT-платформе.

«Интернет-банк» - современная система банковского сервиса. С его помощью можно управлять своими счетами в удобное время с компьютера или телефона.

Ранее, в ЦРБ ДНР заявляли о возможности открытия банковской ячейки. Правда предоставляют такую услугу не все отделения, а только два, расположенных в Донецке по адресам: ул. Университетская, 87б и ул. Титова, 8б

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подсчет «Комсомолки»: носят ли жители Донецка маски

Наши корреспонденты проверяли, как горожане соблюдают требования, направленные на противодействие распространению коронавируса (подробности)