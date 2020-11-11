Медучреждения ЛНР готовы к приему заболевших коронавирусом и пострадавших в ходе гуманитарных катастроф

Медики ЛНР проводят тренировки
Фото: Артем КИЛЬКИН
Плановые тренировки сил органов управления и сил гражданской защиты в Луганской Народной Республике проводятся с 10 по 14 ноября. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
- В ходе тренировки медики совершенствует навыки оказания первой медицинской помощи в условно опасном районе, в условиях массового поступления пострадавших, а также в полевых условиях, - рассказала Пащенко.
Глава здравоохранительного ведомства отметила, что для качественного оказания необходимой помощи – внедряются передовые технологии.
- Проведение тренировочных мероприятий никак не скажется на качестве оказания медицинской помощи гражданам Республики, которая будет осуществляться в плановом порядке, - подчеркнула министр здравоохранения ЛНР.
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