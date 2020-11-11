Медучреждения ЛНР готовы к приему заболевших коронавирусом и пострадавших в ходе гуманитарных катастроф

Медики ЛНР проводят тренировки Фото: Артем КИЛЬКИН

Плановые тренировки сил органов управления и сил гражданской защиты в Луганской Народной Республике проводятся с 10 по 14 ноября. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- В ходе тренировки медики совершенствует навыки оказания первой медицинской помощи в условно опасном районе, в условиях массового поступления пострадавших, а также в полевых условиях, - рассказала Пащенко.

Глава здравоохранительного ведомства отметила, что для качественного оказания необходимой помощи – внедряются передовые технологии.

- Проведение тренировочных мероприятий никак не скажется на качестве оказания медицинской помощи гражданам Республики, которая будет осуществляться в плановом порядке, - подчеркнула министр здравоохранения ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сезон простуды в ДНР: Как уберечь здоровье

Медики рекомендуют укрепить иммунитет (подробности)