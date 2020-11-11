За сутки ВСУ трижды обстреляли ДНР

ВСУ продолжают нарушать режим прекращения огня. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – три единицы, - сказали в представительстве.

В СЦКК рассказали, что под обстрел киевских силовиков попали Коминтерново и Ленинское, что на мариупольском направлении.

- При обстрелах противник применял крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы, - говорится в сообщении.

Кроме этого, зафиксировано три нарушения условий допмер перемирия в Донбассе.

- Проводились инженерные работы в районе подконтрольных Киеву поселка Пески и села Водяное, - сказали в СЦКК.

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