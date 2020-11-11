Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 205 жителей

За все время ковидная инфекция в Республике была диагностирована у 8198 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР выявили еще у 205 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За последние сутки в ДНР проведено 681 исследование, из них выявлено 199 случая заболевания и у 6 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сказали в Минздраве Республики.

В здравоохранительном ведомстве ДНР рассказали, что за сутки от коронавируса излечились 117 человек. Зарегистрировано 20 летальных случаев.

За все время ковидная инфекция в Республике была диагностирована у 8198 жителей. Из этого числа 3879 человек выздоровели и были выписаны. Зарегистрировано 724 летальных случая. Лечение продолжают 3595 пациентов.

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