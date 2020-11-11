Украинская армия обстреляла окраину Донецка

ВСУ стреляли ПТУРами. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины, утром, 11 ноября, открыли огонь по окраине и пригороду Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 08.05 вооруженные формирования Украины выпустили четыре противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) по терминалу донецкого аэропорта, еще одна ПТУР выпущена по селу Веселое к северу от Донецка, - сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что киевские силовики стреляли с позиций из подконтрольного Киеву населенного пункта Опытное.

За прошедшие сутки армия Украины трижды нарушила режим прекращения огня. По территории Республики было выпущено три боеприпаса. Под огонь киевских силовиков оказались поселки Ленинское и Коминтерново, на мариупольском направлении.

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