Лечение от коронавируса в ЛНР продолжают 277 жителей

За все время зарегистрировано 1647 случаев заражения в ЛНР Фото: Андрей АБРАМОВ

За сутки коронавирус в ЛНР выявили у четырех жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 11 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1647.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказывают, что выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1370 человек.

- Медики за сутки зарегистрировали в Республике четыре летальных случая от COVID-19, - говорят в Минздраве Луганской Народной Республики. -Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 116 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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